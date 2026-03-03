قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة قامت بشن عملية ضد إيران بأهداف واضحة تتمثل في القضاء على قدراتها الصاروخية والبحرية.

وأضاف روبيو، في تصريحات إعلامية الإثنين، أن الهجوم على إيران كان مهمًا لأمن واستقرار العالم، مشيرًا إلى أن العملية كانت ضرورية وأنها تسير بشكل أسرع مما خططت له الولايات المتحدة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن تدمير القدرات الصاروخية والبحرية لإيران يمثل هدفين أساسيين للعملية ضد النظام هناك، وأن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة ساعدت في تفادي عدد أكبر من الضحايا.

وأكد الوزير الأمريكي، أن الولايات المتحدة لم تنتظر حتى تقوم إيران بقصفها، وأنها لن تسمح لإيران بامتلاك قدرات نووية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنه من المتوقع أن من سيحكم إيران العام المقبل لن يكون في وضع يسمح له بامتلاك قدرات صاروخية كبيرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تأمل رؤية تغييرات في النظام الإيراني والإطاحة بالحكم هناك.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة لا تستهدف المدارس بشكل متعمد في إيران، في حين يقوم الإيرانيون باستهداف المرافق المدنية مثل الفنادق والمساكن.

وأضاف الوزير الأمريكي أن النظام الإيراني لديه القدرة على تعطيل 20% من النفط، ولهذا تقوم الولايات المتحدة بتدمير قدراتهم البحرية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستطبق برنامجا خاصا للطاقة من أجل التخفيف من تداعيات العملية العسكرية.