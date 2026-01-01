ننشر صورة شهادة ميلاد أول مولودة في مصر عام 2026

حصل «مصراوي» على صورة شهادة ميلاد الطفلة «بيان»، التي جرى تسجيلها كأول مولودة على مستوى الجمهورية مع بداية عام 2026، بمكتب صحة كوم أمبو بمحافظة أسوان، في تمام الساعة 12 و10 دقائق بعد منتصف الليل.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن تفاصيل أول مولودة يتم تسجيلها رسميًا داخل مصر مع بداية العام الميلادي الجديد 2026.

وقال مصدر بوزارة الصحة لمصراوي، إن أول مولود جرى قيده على منظومة المواليد والوفيات بمكاتب الصحة في عام 2026، تم تسجيله باسم «بيان محمد إبراهيم»، وذلك بمكتب صحة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بعد دقائق من حلول العام الجديد.

وأوضح المصدر أن تسجيل المولودة تم إلكترونيًا عبر المنظومة الموحدة للمواليد والوفيات، وفقًا للإجراءات المتبعة بمكاتب الصحة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الأربع الماضية، احتفظ مركز أبوتشت بمحافظة قنا بلقب تسجيل أول مولود في العام الجديد على مستوى مصر، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، قبل أن ينتقل هذا اللقب مع بداية 2026 إلى محافظة أسوان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر أول مولودة في عام 2026 على نطاق واسع، في مشهد اعتاد المصريون متابعته مع الساعات الأولى من كل عام جديد.