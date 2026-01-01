والد أول مولودة في مصر عام 2026: "موظف مكتب الصحة هو اللي اختار اسمها"

قال محمد إبراهيم، والد الطفلة «بيان»، التي جرى تسجيلها كأول مولودة على مستوى الجمهورية في عام 2026، إن أسرته تقيم بقرية الشبيكة التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، موضحًا تفاصيل اللحظات الأولى لميلاد ابنته التي تصدرت المشهد مع بداية العام الجديد.

وأوضح محمد إبراهيم أن زوجته شعرت بآلام الولادة مساء أمس الأربعاء، فتوجها إلى عيادة الدكتور مصطفى أحمد سليم بمدينة كوم أمبو، والذي كانت تتابع معه فترة الحمل، حيث قام بتحويلهما إلى المركز الطبي الخاص به لإجراء الولادة. وأضاف أن الولادة تمت بشكل طبيعي في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

وأشار إلى أنه عقب الولادة مباشرة توجه إلى مكتب صحة كوم أمبو المجاور لمركز الولادة، لتسجيل المولودة إلكترونيًا، حيث صادف وجود مسؤول التسجيل الإلكتروني زميله محمد، والذي اقترح اسم «بيان»، وتم تسجيل الطفلة رسميًا في تمام الساعة 12 و10 دقائق صباحًا.

وأضاف والد «بيان» أنه فوجئ في صباح اليوم التالي بعدة اتصالات هاتفية من أصدقاء ومعارف يخبرونه بأن ابنته أصبحت أول مولودة يتم تسجيلها في مصر خلال عام 2026، وهو ما أدخل الفرحة على الأسرة.

واختتم محمد إبراهيم حديثه موضحًا أنه يعمل موظفًا بمكتب صحة كوم أمبو، بينما تعمل زوجته موظفة بمستشفى كوم أمبو المركزي، معربًا عن سعادته بأن يكون ميلاد ابنته بداية مميزة للعام الجديد.