بعد إخلاء سبيله.. صاحب واقعة خطف طفل كفرالشيخ: مفيش واقعة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

خرج صاحب شركة الاستيراد والتصدير المتهم في واقعة "خطف طفل كفر الشيخ" عن صمته فور إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 15 ألف جنيه، موجهًا رسالة لوم شديدة اللهجة لصنّاع "التريند" عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ نفى الأب "مجدي.ع" وجود أي نية للخطف، مؤكدًا أن ما جرى تداوله تسبب في إثارة الرأي العام بصورة مغلوطة وأنه سيُحاسب من روج لهذه الادعاءات دون تحقق.

ولخص الأب موقفه لمصراوي بكلمات مقتضبة، حيث كشفت عن دوافعه الأبوية قائلًا "ما فيش واقعة"، وإنه لم يرتكب جرمًا بل كان يحاول فقط رؤية ابنه واحتضانه لتعويض فترة غياب قسرية، مشيرًا إلى أن صراخ الأهالي في الفيديو المتداول كان نتيجة سوء فهم للموقف حين تشبث خال الطفل بالصغير، ما دفعه لأخذ ابنه والانصراف سريعًا من المكان.

حقيقة القناع الطبي وعلاقة الود

وفنّد الأب المظاهر التي استند إليها المشككون، لا سيما ارتداءه "الكمامة" أثناء الواقعة، موضحًا أن ذلك يعود لأسباب طبية بحتة نتيجة خضوعه لعمليات جراحية سابقة وليس للتخفي كما أشيع، مشددًا على أن علاقته بأطفاله وطليقته تدار بالود والاحترام المتبادل بعيدًا عن ساحات القضاء، حيث يلتزم بكافة واجباته المادية والنفقة بالتراضي.

وأكد أن المحيطين به يعلمون جيدًا طبيعة هذه العلاقة وأنه معتاد على اصطحاب أبنائه دون أي مشكلات سابقة، وهي الرواية التي تأتي في وقت لا تزال فيه دعوى الحضانة متداولة أمام محكمة الأسرة منذ انفصاله عن زوجته عام 2023، دون صدور أحكام نهائية حتى الآن.

تحرك أمني عاجل وقرار قضائي

وعلى الصعيد الرسمي، كانت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ قد تعاملت بحزم مع الفيديو الذي رصدته إدارة البحث الجنائي، حيث وجه اللواء محمد فوزي بتشكيل فريق بحث نجح خلال دقائق في تحديد هوية الأب وصديقه قائد السيارة المستخدمة، ليتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة التي وجهت للأول تهمة خطف نجله كرهًا، وللثاني تهمة تعريض حياة صغيرين للخطر، وأمرت بحبسهما 4 أيام، قبل أن يقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح كفر الشيخ والرياض إخلاء سبيلهما بضمان مالي، ليسدل الستار مؤقتًا على الجانب الجنائي للواقعة، بينما تبقى التفاصيل الاجتماعية والسرية رهن تحقيقات المتابعة.

