كشف الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عن تعرضه لأزمة صحية، وذلك عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام".

نشر محمد محمود عبدالعزيز، صورة له بالعكاز، وعلق: "اللهم لك الحمد والشكر على كل حال، وفجأة ماشي بعصاية، دعواتكم الأشعة تطلع حاجة بسيطة إن شاء الله، خدوا بالكم على صحتكم، أي حاجة بعد كدة مقدور عليها".

آخر مشاركات محمد محمود عبدالعزيز

كانت آخر مشاركات الفنان محمد محمود عبدالعزيز كممثل بظهوره كضيف شرف في مسلسل "المتر سمير" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول المحامي سمير الذي يدخل في العديد من المفارقات الكوميدية، إذ يمر بأزمة شخصية تؤثر على حياته وتقلبها رأسا على عقب.

وشارك ببطولة المسلسل كل من محمد عبد الرحمن، محمد أوتاكا، ناهد السباعي، شريف حسني، تأليف ممدوح متولي ومصطفى عمر، إخراج خالد مرعي.

آخر مشاركات محمد محمود عبد العزيز كمنتج

كانت آخر مشاركات محمد محمود عبد العزيز كمنتج بمسلسل "برغم القانون" عام 2024.تدور أحداث المسلسل حول ليلى التي تعمل بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، تستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركًا طفلين وهما ليلى وهاشم بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

وشارك ببطولة المسلسل كل من إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، إيهاب فهمي، قصة ريمون مقار، تأليف نجلاء الحديني، إخراج شاي عبد السلام.

