عقدت لجنة العلاقات الخارجية والشؤون العربية بمجلس الشيوخ اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد كمال، رئيس اللجنة، لمناقشة العلاقات المصرية العربية، وذلك بحضور السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية.

الخارجية: مصر تدعم دول الخليج بقوة

أكد السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، أن مصر تدعم بقوة دول الخليج، وترفض أي اعتداءات إيرانية عليها.

وأوضح "فهمي"، أن الدور المصري واضح للجميع، خاصة في ظل الزيارات المكوكية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دول الخليج، والتي جاءت في توقيت دقيق تزامن مع مسارات الصواريخ، لتكون ترجمة حقيقية وتطبيقًا عمليًا لمبدأ "مسافة السكة".

وشدد على أن مصر تقف بشكل كامل إلى جانب دول الخليج، وأن هناك خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها، مشيرًا إلى أن مصر تضطلع بدور مهم في الوساطة في ظل الثقة الدولية الكبيرة في القيادة المصرية.

وأضاف أن رسالة الرئيس السيسي الأخيرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة المصرية لطبيعة المشهد وتعقيداته، لافتًا إلى أنه منذ اليوم الأول للحرب كانت مدركة لأبعادها ومساراتها، ولديها سيناريوهات متعددة للتعامل مع تطورات الموقف مع توقف العمليات العسكرية.

وأشار إلى أن مصر لم تتوقف عن اتصالاتها، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع مختلف أطراف المجتمع الدولي، وموقعها الاستراتيجي المؤثر.

