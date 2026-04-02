الخارجية: مصر تدعم الخليج بقوة وترفض الاعتداءات الإيرانية

كتب : نشأت حمدي

10:27 م 02/04/2026

الدكتور محمد كمال

عقدت لجنة العلاقات الخارجية والشؤون العربية بمجلس الشيوخ اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد كمال، رئيس اللجنة، لمناقشة العلاقات المصرية العربية، وذلك بحضور السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية.

أكد السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، أن مصر تدعم بقوة دول الخليج، وترفض أي اعتداءات إيرانية عليها.

وأوضح "فهمي"، أن الدور المصري واضح للجميع، خاصة في ظل الزيارات المكوكية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دول الخليج، والتي جاءت في توقيت دقيق تزامن مع مسارات الصواريخ، لتكون ترجمة حقيقية وتطبيقًا عمليًا لمبدأ "مسافة السكة".

وشدد على أن مصر تقف بشكل كامل إلى جانب دول الخليج، وأن هناك خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها، مشيرًا إلى أن مصر تضطلع بدور مهم في الوساطة في ظل الثقة الدولية الكبيرة في القيادة المصرية.

وأضاف أن رسالة الرئيس السيسي الأخيرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة المصرية لطبيعة المشهد وتعقيداته، لافتًا إلى أنه منذ اليوم الأول للحرب كانت مدركة لأبعادها ومساراتها، ولديها سيناريوهات متعددة للتعامل مع تطورات الموقف مع توقف العمليات العسكرية.

وأشار إلى أن مصر لم تتوقف عن اتصالاتها، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع مختلف أطراف المجتمع الدولي، وموقعها الاستراتيجي المؤثر.

تحرك برلماني لتحويل عمل أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
أخبار و تقارير

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
شئون عربية و دولية

شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
زووم

شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟

أخبار

المزيد

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق