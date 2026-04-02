إعلان

السيطرة على حريق بشقة سكنية نتيجة تسرب غاز بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

09:19 م 02/04/2026

سيارات إطفاء - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمدينة موط التابعة لمركز الداخلة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
جاء ذلك بعد التعامل السريع مع البلاغ واحتواء النيران قبل امتدادها إلى وحدات مجاورة.

تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة موط. وبالفحص، تبين اندلاع النيران في الشقة رقم 7 بالعمارة 174، مدخل “ب”، نتيجة تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز.

تدخل سريع ومنع الخسائر
انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحريق، ونجحت في السيطرة عليه ومنع انتشاره إلى الشقق المجاورة.

كما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

