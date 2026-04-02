ذكرت مجلة بوليتيكو في نسختها الأوروبية، أن إحباط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حلفاء الناتو بسبب رفضهم الانضمام إلى الحرب ضد إيران أدى إلى توحيدهم ضده بشكل غير متوقع.

وأوضح المجلة خلال تقرير تحليلي لها اليوم الخميس، أن القادة الأوروبيين يناقشون سرا سبل حماية أنفسهم من احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، في مؤشر على اتساع الشرخ في التحالف عبر الأطلسي.

وأشارت المجلة إلى أن الاجتماعات الخاصة التي جرت مؤخرا، مثل العشاء الذي أقيم في هلسنكي بحضور 10 قادة أوروبيين، أبرزت رفض هؤلاء القادة الامتثال لمطالب ترامب، مؤكدين غياب التشاور معهم وعدم ارتباط منطقة الخليج بمهمات حلف الناتو، كما قامت دول مثل إسبانيا وفرنسا بتقييد استخدام الولايات المتحدة لقواعدها ومجالها الجوي.

الاتحاد الأوروبي يعزز تمويل الدفاع

وأضافت أن الأزمة دفعت الدول الأوروبية إلى استكشاف هياكل دفاعية بديلة، كما يسعى الاتحاد الأوروبي بنشاط لتعزيز تمويل الدفاع ويدرس اتخاذ تدابير دفاعية متبادلة بموجب المادة 42.7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المجلة أنه رغم سياسة ترامب الأحادية وهجماته القاسية على وسائل التواصل الاجتماعي، يركز القادة الأوروبيون على وحدة الصف لحماية مصالحهم الأمنية، لا سيما في مواجهة التهديدات القادمة من موسكو، ويبحثون عن سبل للحفاظ على دور حلف الناتو وأهميته.