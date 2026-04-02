إعلان

حزب الله ينفذ هجمات بالمسيرات والصواريخ على مواقع إسرائيلية

كتب : وكالات

10:24 م 02/04/2026

حزب الله اللبناني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت مرابض مدفعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة "خربة ماعر" الإسرائيلية.

اقرأ أيضًا:

وقال حزب الله في بيان اليوم الخميس، أنه قصف بالصواريخ قاعدتي "عميعاد وفيلون" العسكريتين التابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي الواقعتين شمال بحيرة طبريا.

وأكد حزب الله أنه استهدف بالمدفعية تجمعًا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة شمع جنوبي لبنان.

ومن جانبها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه إطلاق صفارات الإنذار في كرميئيل ومناطق بالجليل الأعلى إثر رصد صواريخ من لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الله حرب لبنان إسرائيل الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق