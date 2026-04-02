أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت مرابض مدفعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة "خربة ماعر" الإسرائيلية.

وقال حزب الله في بيان اليوم الخميس، أنه قصف بالصواريخ قاعدتي "عميعاد وفيلون" العسكريتين التابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي الواقعتين شمال بحيرة طبريا.

وأكد حزب الله أنه استهدف بالمدفعية تجمعًا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة شمع جنوبي لبنان.

ومن جانبها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه إطلاق صفارات الإنذار في كرميئيل ومناطق بالجليل الأعلى إثر رصد صواريخ من لبنان.