لقي رجل في العقد السادس من عمره مصرعه، مساء اليوم الخميس، إثر حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ميكروباص عند مدخل الحي الإماراتي بمحافظة بورسعيد.

استجابة عاجلة

تلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الواقعة، ونقل المصاب إلى مستشفى النصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، حيث تبين أنه محمد موسى، 55 عامًا، وتوفي متأثرًا بإصابته.

التحفظ على الجثمان والتحقيقات

تم التحفظ على الجثمان داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة لحين استكمال الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.