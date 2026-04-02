في ليلة لم يكن صوت الرعد فيها أعلى من نداء الواجب، خفتت الأضواء في قرية جرزا التابعة لمركز العياط جنوب الجيزة، لكن الحاج إبراهيم سيد وشهرته "ناصر" لم يطق صبرا على الظلام.

"ناصر" فني كهرباء اعتاد أن يسابق الزمن لإصلاح الأعطال، خرج في تلك الليلة حاملاً حقيبة أدواته وقلبه المليء بالمسؤولية، دون أن يعلم بأن الرحلة هي الأخيرة في قصة كفاحه.

المشهد الأخير

وسط هطول غزير للأمطار، ارتقى الرجل الشهم عمود الإنارة. كانت الأجواء تنذر بالخطر، لكن إخلاصه لمهنته ولأهل قريته دفعه لتجاهل التحذيرات. في لحظة خاطفة، اختلطت مياه الأمطار بأسلاك الكهرباء، لتحدث صعقة الغدر التي أنهت حياته ويسقط جثة هامدة من فوق العمود.

"ناصر" لم يكن مجرد فني كهرباء بل أيقونة للصبر والكفاح في قريته. نشأ يتيما لكن اليتم لم يكسره، بل جعل منه رجلاً مبكرا فصار الأب والسند لأسرته، والوجه البشوش الذي يقصده الجميع في الأزمات.

نجا من الأولى بأعجوبة



المفارقة الدرامية في قصة ناصر تكمن في المواجهة الأولى مع الموت؛ فقبل عامين، تعرض لصعق كهربائي مماثل نجا منه بأعجوبة. ظن الجميع حينها أن ناصر سيخشى صعود الأعمدة مجدداً، أو أنه سيبحث عن مهنة أقل خطورة، لكنه عاد لميدانه بنفس العزيمة، مؤمناً بأن الأقدار لا تُرد، وأن الأمانة تقتضي التضحية.

