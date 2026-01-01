بالشمع الأحمر.. غلق وتشميع مركز لعلاج الإدمان في مدينة العبور

شكلت إدارة العلاج الحر بمحافظة القليوبية، لجنة للمرور والتفتيش على منشآت الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العبور، برئاسة الدكتور سعيد سلامة مسؤول العلاج الحر بالعبور، وعضوية كل من الدكتور محمد سلامة والدكتور محمد سمير مفتشي العلاج الحر بالإدارة، وذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمجلس القومي للصحة النفسية.

وأسفرت الحملة عن المرور على 3 منشآت للطب النفسي وعلاج الإدمان داخل جمعية أحمد عرابي التابعة لإدارة العبور، حيث تم غلق إحدى المنشآت غير المرخصة وتشميعها بالشمع الأحمر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، لعملها بالمخالفة للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما شملت الحملة التفتيش على المنشآت المرخصة، حيث تم التأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، ومعايير الأمن والسلامة البيئية والإكلينيكية، بما يضمن الحفاظ على صحة المرضى وتقديم خدمة علاجية آمنة ومطابقة للضوابط القانونية المعمول بها.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتحت إشراف الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، وبالتنسيق مع توجيهات الدكتور أحمد حسن مدير إدارة العبور.

كما تأتي الحملة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والقانونية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وبناءً على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.