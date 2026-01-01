محافظ أسيوط يحدد أولويات العمل في أول اجتماع تنفيذي بـ 2026

ترأس اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في مستهل عام 2026، لمناقشة أولويات العمل الخدمي والتنموي خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة الملفات الجماهيرية والقرارات التنفيذية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجارية بكافة المراكز والمدن، في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وفي بداية الاجتماع، هنأ المحافظ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وأهالي أسيوط بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار، ومؤكدًا استمرار العمل الجاد لدعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات. كما هنأ الدكتور محمد جمال لتوليه منصب وكيل وزارة الصحة، مشددًا على أهمية مواصلة المبادرات الصحية الرئاسية، وتكثيف القوافل الطبية، والمتابعة المستمرة للمستشفيات والوحدات الصحية.

وأشاد المحافظ بجهود الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والتوسعات التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية، مؤكدًا استكمال المشروعات والوصلات المنزلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تم عرض فيلم تسجيلي لإنجازات الشركة خلال عام 2025.

وشدد اللواء أبو النصر على الإسراع في استكمال مشروعات الطرق، وعلى رأسها طريق البداري – البحر الأحمر، ورفع كفاءة المحاور المرورية، إلى جانب تحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات يوميًا، وتعزيز التنسيق الميداني بين الجهات التنفيذية.

كما وجه المحافظ باستكمال إضاءة الشوارع والطرق السريعة، وتخطيط الشوارع مروريًا، وضبط منظومة الأكشاك مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى سرعة الانتهاء من إنشاءات المدارس والتنسيق بين هيئة الأبنية التعليمية والكهرباء لتذليل المعوقات.

وأكد ضرورة مواجهة الحرق المكشوف وقمائن الطوب المخالفة، خاصة بمركز الفتح، واستعرض استعدادات المحافظة لمشروع "صقر"، مشددًا على الجاهزية الكاملة للمعدات والمركبات، وأهمية مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب متابعة الاستعدادات لافتتاح المعرض الدائم أسفل كوبري فيصل لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

واستعرض الاجتماع نسب الإنجاز المرتفعة في ملفات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وتقنين أراضي أملاك الدولة، ووافق المجلس على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة بحي غرب أسيوط، واعتمد التبرعات المقدمة لدعم المشروعات والخدمات، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود التنمية.