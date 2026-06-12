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العيد القومي للمنوفية.. نقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد القبلي بمنوف

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:15 ص 12/06/2026

وزارة الأوقاف

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ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، اليوم، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من المسجد القبلي الكبير منشأة سلطان بمدينة منوف، ضمن احتفالات محافظة المنوفية، بالعيد القومي.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة الأخيرة من العام الهجري 1446 هجرية، القارئ الشيخ العزب سالم، ويحضر الصلاة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، واللواء علاء الحاجر مدير الأمن.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعنوان "أثر استقرار الأسري في بناء الإنسان"، على أن موضوع الخطبة الثانية "خطورة غياب التواصل بين الآباء والأبناء" ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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وزارة الأوقاف العيد القومي للمنوفية خطبة الجمعة شعائر صلاة الجمعة

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