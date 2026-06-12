التشكيل الرسمي لمباراة التشيك وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2026

أعلن الجهاز الفني لمنتخبي كوريا الجنوبية والتشيك، التشكيل الرسمي للمباراة المرتقبة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2026،

تشكيل كوريا الجنوبية لمواجهة التشيك:

سون هيونج مين – لي جاي سونج – لي كانج إن – سيول يونج وو – هوانج إن بوم – بايك سيونج هو – سول يونج وو – لي تاي سوك – كيم مين جاي – بارك هان بيوم – لي جي هيوك – جو هيون وو.

تشكيل منتخب التشيك لمواجهة كوريا الجنوبية

كوفيتش – خلوبيك – هراناتش – كريتشي – كوفال – سوتشيك – سويكا – زيليني – سولك – بروفود – شيك.

طاقم تحكيم مصري للمباراة

من المقرر أن يقود المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم مصري مكون من الحكم الدولي أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما يتولى محمود عاشور مسؤولية تقنية الفيديو