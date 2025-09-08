الإسكندرية - محمد البدري:

أشادت فرقة القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية (AFCENT) بالثقافة المصرية، واصفة "الكشري" بأنه "تجربة لا تُنسى" وصوت أم كلثوم بـ"الإرث العظيم"، وذلك خلال لقاء صحفي عقدته اليوم الإثنين بالإسكندرية، قبيل انطلاق حفلها بالمدينة.

يأتي الحفل، الذي يقام بالتعاون مع الفرقة المصرية "كايرو بيج باند سوسيتي"، ضمن جولة موسيقية للفرقة الأمريكية في مصر تستمر ثلاثة أسابيع، وتشمل عروضًا مجانية بالقاهرة والإسكندرية، بتنظيم من السفارة الأمريكية بهدف تعزيز التبادل الثقافي.

خلال اللقاء، وصفت الرقيب سارة كوسانو، عازفة الساكسفون، انبهارها بالمطبخ المصري وخاصة الكشري، فيما عبرت المغنية الرئيسية ناتالي أنغست عن تأثرها بصوت أم كلثوم، ووصف عازف البيانو لويس مونيز الجمهور المصري بأنه "يتمتع بحس فني عالٍ".

من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، هيرو مصطفى غارغ، أن الجولة تحتفي بعمق الصداقة بين البلدين وتبرز الروابط الثقافية المشتركة التي تجمعهما.