زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية للنهوض بمحصول الكتان

الشرقية - ياسمين عزت:

نظمت مديرية الزراعة بالشرقية ندوة إرشادية بقاعة الإرشاد الزراعي حول سبل النهوض بمحصول الكتان موسم 2025/2026، وذلك في إطار جهود المحافظة لنقل المعرفة والتقنيات الحديثة للمزارعين ورفع إنتاجية المحاصيل.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية عقد مثل هذه الندوات لتوعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية وتحسين مستوى معيشتهم، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة نُظمت بالتنسيق مع المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة، والمهندس أشرف الدمرداش مدير الإرشاد الزراعي، وبحضور نخبة من المختصين من معهد بحوث الكتان والإدارة المركزية للإرشاد.

وأضاف أن فعاليات الندوة تناولت الأهمية الاقتصادية لمحصول الكتان، والأراضي المناسبة لزراعته، والتوصيات الفنية اللازمة لزيادة الإنتاجية، بما يشمل طرق الخدمة والتسميد ومعدل التقاوي والأصناف الموصى بها في الوجه البحري. كما تم استعراض أساليب مقاومة الحشائش والآفات الحشرية والمرضية، بالإضافة إلى طرق الحصاد وتجهيز المحصول عقب جمعه.