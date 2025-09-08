جامعة الإسكندرية تجمع الإنسان والحيوان والبيئة في مدرسة صيفية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

اختتمت جامعة الإسكندرية فعاليات أول مدرسة صيفية لـ"الصحة الواحدة" لعام 2025، والتي نظمها المعهد العالي للصحة العامة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، على مدار 16 يومًا.

وقالت الدكتورة هبة القاضي إن المدرسة تُعد الأولى من نوعها بالمعهد، واستهدفت نشر وتعزيز مفهوم "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، من خلال برنامج تدريبي مكثف شارك فيه 43 متدربًا.

وشملت الفعاليات محاضرات تفاعلية وورش عمل وأنشطة جماعية ركزت على بناء القدرات وتنمية مهارات التفكير النقدي والعمل متعدد التخصصات، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس وخبراء وباحثين من مجالات الصحة العامة والطب البيطري والبيئة، إلى جانب ممثلي هيئات حكومية وخاصة ومنظمات مجتمع مدني.

وتناولت المدرسة محاور رئيسية، أبرزها: أسس مفهوم الصحة الواحدة، الترصد والتحليل الوبائي، الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مقاومة مضادات الميكروبات، التغيرات البيئية وتأثيرها على الصحة العامة، إضافة إلى التواصل المجتمعي وسبل مواجهة "وبائية المعلومات".

ونفذ المشاركون مشروعات جماعية ابتكارية للتعامل مع أبرز التحديات الصحية، في خطوة تعكس روح التعاون والإبداع والعمل الجماعي، وتؤكد الدور الريادي للمعهد في دعم الشراكات المحلية والدولية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة والصحة العامة في مصر والمنطقة.