الإسكندرية – محمد البدري:

تفتتح أوركسترا مكتبة الإسكندرية موسمها الفني لعام 2025/2026 بعرض كورالي ضخم يُقدم للمرة الأولى في مصر، من تأليف الموسيقار الأسترالي المعاصر لي برادشو، الحائز على عدة جوائز دولية، تحت عنوان "ريكويم لأولئك المتروكين خلفًا".

وأوضحت مكتبة الإسكندرية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذا العمل يأتي بالتعاون مع السفارة الأسترالية بالقاهرة، في إطار الاحتفال بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا.

وأعربت السفارة الأسترالية عن تقديرها لهذا التعاون الثقافي، مؤكدة أهمية المشروع في تعزيز التبادل الفني بين البلدين.

ومن المقرر أن يُقام العرض الأول يوم الجمعة 12 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية، ويُعاد تقديمه يوم السبت 13 سبتمبر في التوقيت ذاته بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

يقود الحفل المايسترو ناير ناجي، القائد الأساسي لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، بمشاركة نخبة من الفنانين الدوليين والمحليين، من بينهم السوبرانو المصرية دينا إسكندر، والميتزو سوبرانو الإنجليزية تالي نايتس، وعازفة الفيولا المصرية ريهام محمود، والباص المقدوني ألكسندر ستيفانوسكي.

ويشارك في الأداء كل من أوركسترا مكتبة الإسكندرية، وأوركسترا شباب المكتبة تحت تدريب شادي عبد السلام، إلى جانب كورال مكتبة الإسكندرية بقيادة دنيا دغيدي، وكورال القاهرة الاحتفالي، في توليفة موسيقية تجمع بين الأصالة والتنوع الثقافي.