المنيا- جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، الأعمال النهائية للصيانة الشاملة ورفع كفاءة مدرسة الشهيد رجب للتعليم الأساسي بقرية أبيوها التابعة لمركز أبوقرقاص، ضمن برنامج “المدارس الآمنة” الذي تنفذه هيئة إنقاذ الطفولة، بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم، بإجمالي تكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة لأكثر من 30 ألف تلميذ وتلميذة.

حرص المحافظ على تفقد أقسام المدرسة ( قاعات رياض الأطفال- الفصول الدراسية ـ دورات المياه - عدد من المكاتب الإدارية )، واطمأن على كافة التجهيزات النهائية وتوافر متطلبات العملية التعليمية من مقاعد للطلبة وشبكات الانترنت والسبورات وكذلك توصيل المرافق من مياه وكهرباء، موجهاً باستكمال ما تبقى من أعمال وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات الفنية لتكون المدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب العام الدراسي القادم، مؤكداً أن التعليم أولوية أولي علي رأس أجندة التنمية بالمحافظة.

أكد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز جودة العملية التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشياً مع سياسة الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية بكافة المجالات، مثمناً الدور الإيجابي الذي تقوم به هيئة إنقاذ الطفولة في دعم ومساندة خطط الدولة التنموية التي تسهم في تحسين جودة التعليم والصحة والدعم النفسي، مؤكدًا حرص المحافظة على تيسير كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البرامج الهادفة على أرض الواقع.

من جانبه، أوضح صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن أعمال التطوير تأتي في إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد من خلال تنفيذ خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة وتطوير 28 مدرسة ابتدائية بثلاث إدارات تعليمية بالمحافظة، منها 10 مدارس بمركز أبوقرقاص، و13 مدرسة بمركز ملوي، و5 مدارس بمدينة المنيا، بهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز البنية التحتية للمدارس الحكومية، بما يحقق الاستدامة في تطوير البيئة المدرسية.

وأشار المهندس أحمد محمود عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أن مشروع صيانة المدارس يستهدف رفع كفاءة وتطوير 10 مدارس للتعليم الأساسي بإدارة أبوقرقاص التعليمية على مرحلتين ، تضم المرحلة الأولى (مدرسة نزلة النخل ـ مدرسة أبيوها ـ مدرسة ريحانة ـ مدرسة عائشة بنت ابى بكر ـ مدرسة الشيخ مبارك)، وتضم المرحلة الثانية (مدرسة صلاح الدين ـ مدرسة الاتحاد ـ مدرسة ساقية موسى ـ مدرسة الجماليةـ مدرسة زعفرانة)، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة تشمل (دهانات خارجية ـ دهانات داخليةـ تنجيل ملعب صناعى – إحلال وتجديد دورات مياه ـ صيانة التخت وتوريد أخرى جديدة).

وفي ختام الاحتفالية، حرص المحافظ على التقاط صور تذكارية مع كورال الأطفال وأعضاء هيئة التدريس، حيث أعربوا عن تقديرهم لجهوده في دعم التعليم وخدمة أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندس أحمد محمود عثمان مدير فرع الأبنية التعليمية بالمنيا، هشام الضوى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.