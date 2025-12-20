من أسرة واحدة.. إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين على صحراوي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أُصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 4 أطفال، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة، قبل واحة عمر، بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبيّن إصابة كل من: أحمد سمير أحمد إبراهيم (55 عامًا)، سامية عبد الدايم عبد العال (50 عامًا)، شيماء محسن سمير (29 عامًا)، مليكة أحمد سمير (10 أعوام)، محمد أحمد سمير (7 أعوام)، سمير أحمد سمير (7 أعوام)، لوسينا أحمد سمير (5 أعوام)، وجميعهم مقيمون بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.