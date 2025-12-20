إعلان

من أسرة واحدة.. إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين على صحراوي البحيرة

كتب : أحمد نصرة

11:05 ص 20/12/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

أُصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 4 أطفال، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة، قبل واحة عمر، بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبيّن إصابة كل من: أحمد سمير أحمد إبراهيم (55 عامًا)، سامية عبد الدايم عبد العال (50 عامًا)، شيماء محسن سمير (29 عامًا)، مليكة أحمد سمير (10 أعوام)، محمد أحمد سمير (7 أعوام)، سمير أحمد سمير (7 أعوام)، لوسينا أحمد سمير (5 أعوام)، وجميعهم مقيمون بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم تصادم سيارة ربع نقل محافظة البحيرة مركز وادي النطرون سيارات الإسعاف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل
عاجل| وفاة الفنانة سمية الألفي.. وتفاصيل ومكان الجنازة- اضغط للتفاصيل