مشاجرة الفندق.. النيابة تستمع لأقوال إبراهيم سعيد وتفحص موقفه القانوني

كتب- أحمد عادل:

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، لأقوال اللاعب إبراهيم سعيد، على خلفية المشاجرة التي نشبت بينه وبين طليقته داخل أحد الفنادق بمنطقة القاهرة الجديدة.

ومن جانبها، قررت جهات التحقيق صرف طليقته عقب الاستماع إلى أقوالها، على ذمة التحقيقات.

وتفحص الأجهزة الأمنية المختصة الموقف القانوني لإبراهيم سعيد، لاعب المنتخب الوطني السابق، على خلفية الأحكام الصادرة ضده في قضايا سابقة.

ويُذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكمًا ضد لاعب منتخب مصر السابق بالحبس شهرًا، في دعوى نفقة مقامة من طليقته.

كما تقدم دفاع اللاعب باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله، وحددت المحكمة جلسة 6 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين إبراهيم سعيد وطليقته داخل أحد الفنادق بدائرة قسم التجمع.

وبالفحص، تبين نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، حيث جرى التحفظ عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

