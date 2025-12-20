رئيس الوزراء يغادر العاصمة اللبنانية عائدًا إلى القاهرة

غادر، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، العاصمة اللبنانية بيروت عائدًا إلى القاهرة، بعد زيارة مهمة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وكان في وداعه بمطار رفيق الحريري الدولي، الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، قد أجرى خلال زيارته لجمهورية لبنان مباحثات ثنائية مع دولة رئيس وزراء جمهورية لبنان، بمقر السراي الحكومي، كما ترأسا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وخلال الزيارة، استقبل الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبناني، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقصر بعبدا؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشة وبحث سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية.

كما استقبل نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر البرلمان اللبناني، خلال زيارة رئيس الوزراء؛ حيث تم مناقشة وبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وحضر رئيس مجلس الوزراء، لقاء العمل الاقتصادي، الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة ببيروت، بمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال؛ حيث أجاب عن أسئلة المستثمرين اللبنانيين.

