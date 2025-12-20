وزير الري: الإدارة الذكية للمياه أحد أبرز أدوات التنمية المستدامة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض خطة إعداد وتأهيل قيادات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

وصرح الدكتور سويلم، بأن هذا البرنامج التدريبي المعرفي يعد بمثابة استثمار استراتيجي في الكوادر البشرية بالوزارة، وخطوة مهمة نحو بناء جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة منظومة المياه المصرية في المستقبل، حيث يتقن هذا الجيل استخدام التكنولوجيا الحديثة، ويتحلى بالمرونة والابتكار، ويؤمن بأن الإدارة الذكية للمياه هي أحد أبرز أدوات تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف أن البرنامج التدريبي يهدف لرفع الكفاءة الفنية والإدارية والقيادية لعدد 133 مهندسًا ومهندسة من العاملين بوزارة الموارد المائية والري الذين اجتازوا الاختبارات المؤهلة للبرنامج خلال الفترة الماضية، لتعزيز القدرة على إدارة منظومة المياه وفقًا لرؤية التطوير الشامل تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0".

وعند إعداد المنظومة التدريبية للقيادات بالوزارة؛ فقد تم الاسترشاد بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، كما تم الاسترشاد ببرامج تأهيل القيادات الهندسية والقيادات الإدارية السابق تنفيذها بالوزارة، بهدف إعداد البرنامج الحالي في أفضل صورة ممكنة، كما تم الاستعانة بالمحتوى التدريبي المعد من قبل "مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري" لإكساب المتدربين المزيد من المعرفة والخبرات في عدد من الموضوعات المهمة في مجال المياه.

وسيتم تقديم محتوى تدريبي متطور مدروس بعناية بحيث يغطي الفجوات الحالية (الفنية - الإدارية - التكنولوجية)، ويحقق العائد المستهدف بكفاءة وفاعلية، مع دمج المتدربين في مواقع العمل المختلفة، ليتم نقل الخبرات القيادية والتنفيذية إليهم بشكل عملي وسريع مما يسهم في رفع قدراتهم ويحسن من كفاءة التدريب، كما تم تطوير عناصر البيئة التدريبية مثل (لوجستيات التدريب - آليات المتابعة والتقييم - المدربين والمحاضرين - الآليات التدريبية) وغيرها.

