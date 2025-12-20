إعلان

قرار عاجل من القضاء بشأن طليقة إبراهيم سعيد بعد مشاجرة الفندق

كتب : أحمد عادل

10:37 ص 20/12/2025

إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق

قررت جهات التحقيق، اليوم السبت، صرف طليقة لاعب المنتخب السابق إبراهيم سعيد، من النيابة على خلفية الواقعة التي شهدها أحد الفنادق بمنطقة التجمع.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين إبراهيم سعيد وطليقته داخل أحد الفنادق بدائرة قسم التجمع.

وبالفحص، تبين نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، حيث جرى التحفظ عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

طليقة إبراهيم سعيد إبراهيم سعيد مشاجرة قسم التجمع

