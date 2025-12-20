قنا - عبدالرحمن القرشي :

تحوّلت مهمة إنسانية هدفها تخفيف آلام المرضى إلى مأساة هزّت الوسط الطبي والرأي العام بمحافظة قنا، بعدما لقي طبيب مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش طائش، أثناء مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا شمالي المحافظة، وذلك بعد شهر ونصف من محاولات علاجه داخل مستشفيات القاهرة، بقرار من وزير الصحة والسكان.

- بداية الواقعة.. إخطار أمني وإصابة مفاجئة

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بإصابة طبيب بطلق خرطوش طائش خلال مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات.

وبالانتقال والفحص، تبيّن إصابة الدكتور أبو الحسن رجب أثناء تأدية عمله بالقافلة، نتيجة مشاجرة مسلحة نشبت في محيط قريب من موقع القافلة، حيث اخترقت رصاصة طائشة المكان وأصابته أثناء قيامه بواجبه الإنساني.

- رحلة علاج طويلة تنتهي بالفاجعة

جرى نقل الطبيب المصاب على وجه السرعة لتلقي العلاج، ثم تحويله إلى القاهرة نظرًا لخطورة حالته الصحية. وعلى مدار أكثر من شهر ونصف، خضع لمحاولات علاج مكثفة ورعاية طبية متواصلة، إلا أن حالته تدهورت تدريجيًا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة صباح الجمعة الموافق 19 ديسمبر 2025، متأثرًا بإصابته.

- حزن يخيّم على الوسط الطبي بقنا

خيّم الحزن على الأوساط الطبية بمحافظة قنا فور إعلان نبأ الوفاة، وسادت حالة من الصدمة بين زملائه وأصدقائه ومرضاه، الذين عرفوه طبيبًا خلوقًا لم يتوانَ يومًا عن أداء رسالته داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الصحية.

- نقابة الأطباء: شهيد الواجب الإنساني

وببالغ الحزن والأسى، نعت نقابة أطباء قنا الطبيب الراحل، واصفة إياه بـ«شهيد الواجب الإنساني»، مؤكدة أنه جسّد أسمى معاني التضحية والإخلاص في أداء رسالته الطبية.

وأشارت النقابة إلى أن مجلسها كان حاضرًا ومساندًا للطبيب منذ لحظة إصابته وحتى وفاته، مشددة على أن ذكراه ستظل خالدة بين زملائه ومرضاه لما قدّمه من عطاء وتفانٍ داخل القوافل الطبية والمناطق المحرومة من الرعاية الصحية.

- رصاصة طائشة تنهي رسالة إنسانية

وأوضحت النقابة أن إصابة الطبيب جاءت نتيجة رصاصة طائشة بسبب مشاجرة مسلحة مجاورة لموقع القافلة الطبية، في واقعة أعادت إلى الواجهة مخاطر العمل الطبي الميداني في بعض المناطق، وضرورة توفير بيئة آمنة للأطقم الطبية أثناء أداء واجبهم.

- مطالب بالتحقيق وضوابط جديدة للقوافل الطبية

وطالب عدد من الأطباء وزملاء الفقيد بفتح تحقيق عاجل حول آليات تنظيم القوافل الطبية داخل المناطق الخطرة، مع ضرورة وضع ضوابط فنية وأمنية واضحة قبل إرسال الفرق الطبية، بما يضمن سلامة الأطباء وهيئات التمريض والمتطوعين، وعدم تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم.

- المحافظ ينعى الطبيب ويقرر تخليد اسمه

من جانبه، نعى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الطبيب الشهيد الدكتور أبو الحسن رجب فكري، أخصائي النساء والتوليد والحقن المجهري بمستشفى دشنا المركزي، مؤكدًا أن رحيله يُعد مصابًا جللًا للأوساط الطبية والمجتمعية بالمحافظة.

وأعلن المحافظ، في بيان رسمي، قراره بإطلاق اسم الطبيب الراحل على الوحدة الصحية بقرية القناوية، مسقط رأسه، تكريمًا لعطائه الطبي وإخلاصه في خدمة المرضى، وإبقاءً لذكراه خالدة بين أبناء مجتمعه.

