محافظ أسيوط يتابع استعدادات المدارس لانطلاق العام الدراسي الجديد - صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بقاعة مديرية التربية والتعليم، لمتابعة جاهزية المدارس واستكمال أعمال الصيانة قبل استقبال الطلاب، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي 2025/2026.

شارك في الاجتماع قيادات التعليم بالمحافظة، ومديرو الإدارات التعليمية والمراحل المختلفة، وموجهو العموم، بحضور محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وهدى حسين، مدير عام الشؤون المالية والتعليم العام، وسيد الشريف، مدير عام الشؤون التنفيذية، وإيهاب عثمان، مدير عام التعليم الخاص.

وخلال اللقاء، شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات قبل بدء الدراسة، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب. كما وجه بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية، واكتشاف ورعاية المواهب الطلابية، ورفع كفاءة معامل العلوم والحاسب الآلي، بما يسهم في تنمية المهارات واكتساب الخبرات العملية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المعلمين يمثلون قدوة لطلابهم، مشيرًا إلى أن مدارس المحافظة تضم نخبة من الكوادر المتميزة ذات الكفاءة العالية في التدريب المهني والمهاري. كما شدد على أهمية دور مديري المدارس كقادة للعملية التعليمية، وأن نجاح المنظومة يرتبط بقدرتهم على إدارة المدارس بفاعلية، والالتزام باللوائح المنظمة، موضحًا أنه سيواصل جولاته الميدانية المفاجئة للمدارس بمختلف المراكز والقرى لرصد التحديات والعمل على حلها بشكل فوري.

كما أشار المحافظ إلى أهمية تطبيق لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة داخل المدارس، وتنظيم مجموعات التقوية للحد من الدروس الخصوصية، مؤكدًا دعمه الكامل لقطاع التعليم وتذليل العقبات وفق الإمكانيات المتاحة.

من جانبه، أوضح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أعمال الصيانة بالمدارس تشمل الطلاء والتشجير وتحسين بيئة العمل، مشيرًا إلى التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع الإشغالات بمحيط المدارس، بما يضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب.