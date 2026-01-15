جامعة الزقازيق تنظم فعاليات "Delta Stroke Day" بمشاركة قيادات صحية

نظّمت كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، اليوم الخميس الموافق 15 يناير 2026، فعاليات Delta Stroke Day، وذلك بمبنى الجراحة بالمركز العلمي بكلية الطب، تحت إشراف الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وبحضور ورعاية الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

واستُهلت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها السلام الجمهوري، ثم انطلقت الجلسة الافتتاحية بحضور موسع لقيادات الجامعة ووزارة الصحة، ونخبة من أساتذة المخ والأعصاب من مختلف الجامعات المصرية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الأستاذ الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد بشير وكيل كلية طب الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور سالي محمود وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، إلى جانب الدكتور مجدي عبد الحميد عيداروس رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب ورئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور خالد سلام أمين صندوق الجمعية المصرية للأمراض العصبية.

كما شارك عدد من قيادات مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، من بينهم الدكتور أحمد محمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والأستاذ الدكتور شريف شاهين مدير الطب العلاجي، فضلًا عن لفيف من أساتذة وأطباء المخ والأعصاب من مختلف الجامعات.

وناقش المشاركون أحدث المستجدات العلمية والبروتوكولات العلاجية المتقدمة في تشخيص وعلاج السكتات الدماغية، إلى جانب استعراض التجارب الإكلينيكية الناجحة وسبل تطوير منظومة التدخل السريع والرعاية المتكاملة لمرضى الجلطات الدماغية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور إيهاب الببلاوي عن اعتزازه بتنظيم هذا الحدث العلمي المتخصص، مؤكدًا أن السكتات الدماغية تمثل أحد أكبر التحديات الصحية، وأن مواجهتها تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين التعليم الطبي والبحث العلمي والخدمة العلاجية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم التخصصات الدقيقة وتطوير الأداء الإكلينيكي.

من جانبه، أكد الدكتور محمود مصطفى طه أن تنظيم «Delta Stroke Day» يعكس التزام كلية الطب بدورها العلمي والمجتمعي، وسعيها المستمر لتعزيز بروتوكولات التدخل السريع بما يسهم في تقليل نسب الوفاة والإعاقة وتحسين جودة حياة المرضى.

وأشاد الدكتور حسام صلاح بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي للمؤتمر، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود العلمية والبحثية بين كليات الطب بالجامعات المصرية لمواجهة الأمراض العصبية، وعلى رأسها السكتة الدماغية باعتبارها قضية صحية ذات أولوية وطنية.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، استعرض الدكتور مجدي عبد الحميد عيداروس أهداف المؤتمر ومحاوره العلمية، مؤكدًا تركيزه على ربط البحث العلمي بالتطبيق الإكلينيكي وتطوير منظومة الرعاية المتكاملة لمرضى السكتات الدماغية.

وفي لفتة تقدير، تم تكريم الأستاذ الدكتور إيهاب الببلاوي، الدكتور محمود مصطفى طه، وعدد من الأطباء المشاركين، تقديرًا لجهودهم العلمية ودورهم في إنجاح فعاليات اليوم العلمي.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية استمرار تنظيم المؤتمرات الطبية المتخصصة، لما لها من دور فاعل في تبادل الخبرات، ودعم التعليم الطبي المستمر، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.