إعلان

محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء في العيد القومي

كتب : إيهاب عمران

02:17 م 15/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسوان يضع إكليل الزهور (1)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسوان مع المهنئين بالعيد القومى
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسوان يضع إكليل الزهور (3)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسوان يضع إكليل الزهور (4)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسوان يضع إكليل الزهور (2)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسوان يضع إكليل الزهور (5)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسوان يضع إكليل الزهور (6)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسوان يضع إكليل الزهور (7)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسوان يضع اكليل الزهور على النصب التذكاري
  • عرض 12 صورة
    محافظة أسوان تحتفل بعيدها القومى
  • عرض 12 صورة
    قيادات أسوان تحتفل بالعيد القومى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وضع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بحديقة "بلازا درة النيل"، وسط أجواء احتفالية مهيبة عزفت خلالها الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 55.

شهدت الاحتفالية مشاركة لافتة من أهالي أسوان والأفواج السياحية الزائرة، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء عبد الله جلال مدير أمن أسوان، والعميد أ.ح أحمد عبد الحافظ قائد قطاع أسوان العسكري.

وعقب مراسم وضع الإكليل، صرح الدكتور إسماعيل كمال بأن العيد القومي هذا العام يشهد جني ثمار العديد من المشروعات الخدمية، مؤكدًا أن المواطن الأسواني يلمس الآن نتائج مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها "حياة كريمة" التي تضم أكثر من 1993 مشروعًا بالمرحلة الأولى، دخل معظمها الخدمة بالفعل، بجانب الانطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير والتجميل شملت رفع كفاءة طريق السادات، وإنجاز "ممشى أهل أسوان" بكورنيش النيل القديم والجديد، لتبدو المحافظة في أبهى صورها أمام زائريها.

وكشف المحافظ عن توجه إداري لافت هذا العام، موضحًا أن المحافظة اكتفت بفعاليات رمزية للاحتفال، بهدف توجيه كافة الاعتمادات المالية المتاحة لرفع كفاءة مشروعات البنية التحتية، لا سيما في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، مؤكدًا أن الأولوية القصوى هي تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن الأسواني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان إكليل الزهور النصب التذكاري حديقة بلازا درة النيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"
زووم

صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"
ربيع مقبل ينشر صورة تجمعه بالنجم العالمي ويل سميث أثناء زيارتهما للأهرامات
زووم

ربيع مقبل ينشر صورة تجمعه بالنجم العالمي ويل سميث أثناء زيارتهما للأهرامات
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
أخبار مصر

جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟
رياضة عربية وعالمية

"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟
حماس تؤكد استعدادها لتسليم إدارة غزة للجنة الانتقالية
شئون عربية و دولية

حماس تؤكد استعدادها لتسليم إدارة غزة للجنة الانتقالية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات