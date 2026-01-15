وضع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بحديقة "بلازا درة النيل"، وسط أجواء احتفالية مهيبة عزفت خلالها الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 55.

شهدت الاحتفالية مشاركة لافتة من أهالي أسوان والأفواج السياحية الزائرة، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء عبد الله جلال مدير أمن أسوان، والعميد أ.ح أحمد عبد الحافظ قائد قطاع أسوان العسكري.

وعقب مراسم وضع الإكليل، صرح الدكتور إسماعيل كمال بأن العيد القومي هذا العام يشهد جني ثمار العديد من المشروعات الخدمية، مؤكدًا أن المواطن الأسواني يلمس الآن نتائج مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها "حياة كريمة" التي تضم أكثر من 1993 مشروعًا بالمرحلة الأولى، دخل معظمها الخدمة بالفعل، بجانب الانطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير والتجميل شملت رفع كفاءة طريق السادات، وإنجاز "ممشى أهل أسوان" بكورنيش النيل القديم والجديد، لتبدو المحافظة في أبهى صورها أمام زائريها.

وكشف المحافظ عن توجه إداري لافت هذا العام، موضحًا أن المحافظة اكتفت بفعاليات رمزية للاحتفال، بهدف توجيه كافة الاعتمادات المالية المتاحة لرفع كفاءة مشروعات البنية التحتية، لا سيما في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، مؤكدًا أن الأولوية القصوى هي تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن الأسواني.