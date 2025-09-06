“The Times” تصنف شرم الشيخ ضمن أجمل 20 وجهة سياحية عالميًة في نوفمبر

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت صحيفة The Times البريطانية عن اختيار مدينة شرم الشيخ ضمن قائمة أجمل 20 وجهة سياحية على مستوى العالم لشهر نوفمبر 2025، تقديرًا لما تتميز به من مقومات طبيعية فريدة وأنشطة سياحية متكاملة.

وأوضحت الصحيفة أن شرم الشيخ تُعد من أفضل الوجهات العالمية لممارسة رياضة الغوص خلال شهر نوفمبر، حيث تتميز مياه البحر الأحمر بصفاء استثنائي يسمح بالاستمتاع بمشاهدة الشعاب المرجانية المبهرة، وتنوع الحياة البحرية بما فيها الأسماك النادرة، والأخطبوطات، وأنياب البحر، فضلًا عن إمكانية مشاهدة أسماك القرش ذوي الرأس الأبيض.

وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن هذا التصنيف العالمي انعكاسًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير القطاع السياحي، وتضافر كافة مؤسساتها وأجهزتها المعنية من خلال استراتيجية الدولة 2023 التي يقودها مجلس الوزراء بمشاركة الوزارات المعنية وفي مقدمتها السياحة والآثار، الطيران المدني، ومحافظة جنوب سيناء، وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، والمستثمرين وغرف السياحة والفندقة في منظومة تعاون وتناغم والتي نتج عنها تعزيز مكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية بأرقى المواصفات الدولية في تصدر غير مسبوق.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أن هذه الجهود تضمنت تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات، وإطلاق حملات ترويجية دولية، وتنظيم فعاليات كبرى تعزز من موقع المدينة على خريطة السياحة الدولية.

وأكد أن شرم الشيخ ليست فقط جوهرة شواطئ البحر الأحمر بموقعها الفريد على خليجي السويس والعقبة ، بل نموذج حيّ للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تقديم تجربة سياحية عالمية المستوى، بما يعكس الوجه الحضاري لمصر ويعزز من قدرتها على جذب السياحة العالمية.

وأشار إلى أن حصول شرم الشيخ على هذا التصنيف العالمي يعد إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات السياحية لمصر، ويؤكد أنها مش مجرد مدينة سياحية بل هي روح وجمال وسلام.