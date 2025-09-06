موجة إزالة التعديات بالمنيا.. 238 مخالفة خلال أسبوع (صور)

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، عن إزالة 238 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ27 لإزالة التعديات.

وأوضح المحافظ أن الإزالات شملت: 8 حالات بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و39 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و186 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، إضافة إلى 5 حالات متغيرات مكانية.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة وتعليمات وزارة التنمية المحلية، مشددًا على التعامل بحزم مع جميع أشكال التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الموجة مستمرة حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل.

وتهيب المحافظة بالمواطنين عدم البناء على الأراضي الزراعية أو القيام بالبناء المخالف، حرصًا على المصلحة العامة.