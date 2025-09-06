إعلان

موجة إزالة التعديات بالمنيا.. 238 مخالفة خلال أسبوع (صور)

01:58 م السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إزالة التعديات بالمنيا
  • عرض 4 صورة
    إزالة التعديات بالمنيا
  • عرض 4 صورة
    إزالة التعديات بالمنيا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، عن إزالة 238 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ27 لإزالة التعديات.

وأوضح المحافظ أن الإزالات شملت: 8 حالات بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و39 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و186 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، إضافة إلى 5 حالات متغيرات مكانية.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة وتعليمات وزارة التنمية المحلية، مشددًا على التعامل بحزم مع جميع أشكال التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الموجة مستمرة حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل.

وتهيب المحافظة بالمواطنين عدم البناء على الأراضي الزراعية أو القيام بالبناء المخالف، حرصًا على المصلحة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إزالة التعديات المنيا اللواء عماد كدواني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- أسباب خصم رصيد كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عند الشحن
- موعد الانتهاء من تحديد قيمة أجرة وحدات الإيجار القديم
. ج 2 اللواء وليد السيسي في أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد: أخطر قصص وعائلات وأماكن المخدرات في مصر