إعلان

نائب محافظ قنا يشهد ختام الأنشطة الصيفية بدير الأنبا بضابا (صور)

12:40 م السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نائب محافظ قنا يشهد ختام الأنشطة الصيفية بدير الأنبا بضابا
  • عرض 4 صورة
    نائب محافظ قنا يشهد ختام الأنشطة الصيفية بدير الأنبا بضابا
  • عرض 4 صورة
    نائب محافظ قنا يشهد ختام الأنشطة الصيفية بدير الأنبا بضابا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، نائبا عن المحافظ الدكتور خالد عبدالحليم، فعاليات ختام الأنشطة الصيفية لشباب دير الأنبا بضابا بمدينة نجع حمادي>
جاء ذلك ضمن المهرجان الرابع والعشرين لصيف 2025، والذي أقيم تحت شعار "نسعى كسفراء"، بمشاركة نيافة الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها.

وأكد نائب المحافظ – في كلمته – حرص محافظة قنا على رعاية النشء والشباب ودعم الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، ناقلاً تحيات وتقدير المحافظ للحضور.

وتخللت الفعاليات عروضا كشفية وفنية جسدت قيم الانتماء والوحدة الوطنية، حيث قدّم المشاركون تكوينات رمزية لخريطة مصر ودخول العائلة المقدسة، إلى جانب لوحات جمعت بين الهلال والصليب في رسالة تعكس روح التعايش والمحبة.

وشهد الحفل حضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ محمد مصطفى ممثلا عن وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية.

واختُتمت الفعاليات بتوزيع الكؤوس على الفرق الفائزة في مسابقة كرة القدم بمختلف المراحل التعليمية، وإشعال شعلة المهرجان وسط أجواء احتفالية مبهجة.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قنا دير الأنبا بضابا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- أسباب خصم رصيد كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عند الشحن
- موعد الانتهاء من تحديد قيمة أجرة وحدات الإيجار القديم
. ج 2 اللواء وليد السيسي في أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد: أخطر قصص وعائلات وأماكن المخدرات في مصر