نائب محافظ قنا يشهد ختام الأنشطة الصيفية بدير الأنبا بضابا (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، نائبا عن المحافظ الدكتور خالد عبدالحليم، فعاليات ختام الأنشطة الصيفية لشباب دير الأنبا بضابا بمدينة نجع حمادي>

جاء ذلك ضمن المهرجان الرابع والعشرين لصيف 2025، والذي أقيم تحت شعار "نسعى كسفراء"، بمشاركة نيافة الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها.

وأكد نائب المحافظ – في كلمته – حرص محافظة قنا على رعاية النشء والشباب ودعم الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، ناقلاً تحيات وتقدير المحافظ للحضور.

وتخللت الفعاليات عروضا كشفية وفنية جسدت قيم الانتماء والوحدة الوطنية، حيث قدّم المشاركون تكوينات رمزية لخريطة مصر ودخول العائلة المقدسة، إلى جانب لوحات جمعت بين الهلال والصليب في رسالة تعكس روح التعايش والمحبة.

وشهد الحفل حضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ محمد مصطفى ممثلا عن وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية.

واختُتمت الفعاليات بتوزيع الكؤوس على الفرق الفائزة في مسابقة كرة القدم بمختلف المراحل التعليمية، وإشعال شعلة المهرجان وسط أجواء احتفالية مبهجة.





