سيارة تدهس طالبان.. مصرع شابين في حادث مأساوي بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت محافظة المنوفية مساء الجمعة حادثًا مأساويًا راح ضحيته طالبان في المرحلة الثانوية، بعدما صدمتهما سيارة أثناء استقلالهما دراجة بخارية على طريق بني غريان بمركز قويسنا.

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز قويسنا يفيد بمصرع الطالبين "أحمد.إ.ع" و"محمد.ج.ر"، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى قويسنا المركزي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

وسيطرت حالة من الحزن العارم على أهالي قرية بني غريان عقب الحادث الأليم، بينما تواصل أسرتا الضحيتين إنهاء إجراءات الدفن والتصاريح الرسمية.