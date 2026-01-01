

أسوان- إيهاب عمران:

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بين سيارة نقل وتروسيكل، بقرية الرغامة بكوم أمبو.

تلقى اللواء عبدالله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بورود بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل بالطريق الزراعي أسوان القاهرة أمام قرية الرغامة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين إصابة 6 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى.

وتبين من المعاينة أن المصابون هما كلا من: "أبو عوف محمد إبراهيم، 49 سنة، ومحمد إبراهيم محمود، 79 سنة، وحسن عبدالراضى محمد، 59 سنة، وسيد أحمد سيد عبد الله، 60 سنة، ومحمد عبد الفتاح محمد، 58 سنة، ومحمد إبراهيم عربى، 70 سنة".

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث لإجراء التحريات اللازمة حول الحادث.