الإسكندرية تتألق قبل منتصف الليل.. احتفالات حاشدة لاستقبال 2026 (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

احتشد المئات من المواطنين في شوارع وميادين الإسكندرية قبل دقائق من منتصف ليل الخميس، استعدادًا للعد التنازلي لاستقبال العام الميلادي الجديد 2026، وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وتزينت عروس البحر الأبيض المتوسط بالزينة الملونة وأشجار الكريسماس العملاقة، إضافة إلى مجسمات مضيئة لبابا نويل في الشوارع والميادين الرئيسية.

وتوافدت العائلات والشباب حول شجرة الميلاد الضخمة في ساحة جرين بلازا بمنطقة سموحة لالتقاط الصور التذكارية والمشاركة في لحظات الفرح، فيما امتلأت المقاهي والمطاعم وروّاد المولات التجارية للاستمتاع بالعروض الترفيهية والتسوق في أجواء احتفالية.

وامتدت الاحتفالات إلى كورنيش الإسكندرية، حيث تابع المواطنون عروض الألعاب النارية، بينما عزفت الفرق الموسيقية ألحانًا تنبض بالأمل والتفاؤل بعام جديد.

كما أعدت المنشآت السياحية حفلات غنائية وعروضًا فنية وبوفيهات مفتوحة، ما ساهم في رفع نسب الإشغال الفندقي إلى نحو 80%. وانتشرت قوات الأمن بكثافة لتأمين الاحتفالات وتنظيم حركة المرور، وسط أجواء من البهجة والطمأنينة مع انطلاق أولى لحظات عام 2026.