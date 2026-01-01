في ليلة رأس السنة.. المناطق الترفيهية بالبحيرة كاملة العدد (صور)
كتب : أحمد نصرة
البحيرة - أحمد نصرة:
شهدت المناطق الترفيهية بمحافظة البحيرة إقبالاً كثيفًا من المواطنين، احتفالًا بليلة رأس السنة 2026، حيث امتلأت المتنزهات والكافيهات والمناطق المفتوحة بالعائلات والشباب، وسط أجواء مبهجة وفرحة عارمة.
قدمت الأماكن الترفيهية فقرات فنية متنوعة، وعروض "الفاير شو" وموسيقى حية، فيما تزينت الميادين بأشجار الكريسماس العملاقة وأضواء الزينة ومجسمات "سانتا كلوز"، ما جذب الزوار لالتقاط الصور التذكارية ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشاد الزوار بتنظيم الأماكن رغم الزحام، مؤكدين أن الاحتفالات تعكس رغبتهم في بدء العام الجديد بطاقة إيجابية، والتشبث بالفرحة رغم التحديات.