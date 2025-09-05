انتشال الجثمان الرابع من ضحايا سيارة رشاح ملوينة بلبيس

الشرقية – ياسمين عزت

تمكنت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، من انتشال جثمان الضحية الرابعة في حادث سقوط سيارة ملاكي برشاح ملوينة بمدينة بلبيس، والذي أسفر عن مصرع 5 شباب ونجاة سادسهم.

وكانت مدينة بلبيس شهدت الحادث المأساوي فجر اليوم، أثناء استقلال 6 شباب سيارة في طريقهم لحضور حفل زفاف بالمدينة، إلا أن السيارة انزلقت وسقطت في مياه الرشاح، ليغرق من فيها باستثناء أحدهم الذي نجا بأعجوبة.

وأوضحت التحريات أن جميع الضحايا من الشباب، بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عامًا ويعمل ترزي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من قسم شرطة بلبيس يفيد بسقوط السيارة، وانتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتمكنت الجهود من انتشال جثتين عقب وقوع الحادث مباشرة، بينما جرى إنقاذ أحد الشباب ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم تم انتشال الجثمان الثالث، ثم تمكنت الفرق منتصف اليوم من استخراج الجثمان الرابع، لتصبح الحصيلة حتى الآن 4 جثامين، بينما تتواصل جهود البحث عن الخامس.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي الذين شيعوا جثامين 3 من الضحايا، فيما يستعدون لتشييع الرابع بعد إنهاء الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.





