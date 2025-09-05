"من التبن لمُصاص القصب".. حل بديل لأزمة علف المواشي بالمنيا (صور)







المنيا - جمال محمد:

لم يتخيل مزارعو محافظة المنيا أن يضطروا لاستخدام مُصاص القصب كبديل لعلف المواشي بعد الارتفاع الكبير في أسعار التبن خلال العامين الأخيرين.

وسجل طن التبن، وهو ما يتبقى من قش القمح بعد الضراسة، أسعارًا قياسية وصلت إلى نحو 20 ألف جنيه للفدان، بعد أن كانت لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.

ولجأ المزارعون وأصحاب الماشية إلى مصاص القصب المتوفر في محلات العصير وعصارات العسل الأسود، لخلطه مع الذرة الشامية لتغذية الأبقار والجاموس وتسمينها دون تأخير.

وقال عبدالله محمد، أحد المزارعين بقرية تلة: "إن وزن الحمولة من مصاص القصب يبلغ نحو 250 كيلوغرامًا بسعر 700 جنيه تقريبًا، مقابل أكثر من 2000 جنيه لنفس الوزن من التبن، مع ضرورة خلطه بالذرة أو الفول قبل إطعام المواشي".

وأضاف حسن صابر، من أهالي قرية بني أحمد، أن أزمة التبن التي اختلقها بعض التجار أثرت سلبًا على حياة المزارعين ومربي الماشية، مؤكدًا أن استخدام مُصاص القصب يتطلب تجفيفه تحت الشمس عدة أيام، ثم طحنه بالضراسات وخلطه مع الأعلاف قبل تقديمه للماشية.

وطالب المزارعون المسؤولين بالتدخل للحد من الأزمة، مشيرين إلى أن استمرار ارتفاع أسعار التبن قد يضر بالثروة الحيوانية على المدى الطويل.