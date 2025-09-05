بالمستندات.. خطوات الحصول على التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

قال الدكتور محمود عابدين، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، إنه يتم بشكل دوري الاستماع لآراء المستفيدين من المنظومة والرد على جميع استفساراتهم، وذلك للاستفادة من مزايا التأمين الصحي الشامل عبر الخط الساخن 15344، أو من خلال منافذ خدمة المستفيدين.

وأشار "عابدين" إلى أن التأمين الصحي الشامل يضمن للمواطنين متابعة دورية وفحوصات وعلاجًا على أعلى مستوى، موضحًا أن قائمة مقدمي الخدمات يتم تحديثها باستمرار لتوسيع دائرة الاختيارات أمام المستفيدين لاختيار جهة العلاج المناسبة من بين مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة، وذلك من خلال منافذ خدمة المستفيدين داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وأضاف "عابدين" أنه في حال التأخر عن سداد الاشتراك، يتيح النظام إمكانية تقسيط الاشتراكات المستحقة عبر فروع الهيئة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل مواطن وأسرته بالمحافظة.

أكد "عابدين" أن الدولة تتحمل تكاليف اشتراك غير القادرين لضمان حصولهم على الخدمات الصحية مجانًا، من خلال لجنة مختصة بتلقي طلباتهم، لتخفيف العبء عن كاهل هذه الفئة.

المستندات المطلوبة للحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل مجانًا:

1- قيد عائلي من الأحوال المدنية.

2- صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة شهادة الميلاد لمن هم دون 16 عامًا.

3- صورة وثيقة الوفاة للزوج أو وثيقة الطلاق.

4- صور من وثائق حضانة الأطفال أو الولاية التعليمية.

5- ما يثبت حصول المطلقة أو عدم حصولها على نفقة للأبناء.

6- بيان استهلاك الكهرباء.

7- بيان استهلاك الهاتف الأرضي أو المحمول.

8- عقد إيجار أو مستند ملكية المسكن.

9- بيان ملكية السيارة.

10- بيان ملكية الأراضي الزراعية.

11- البيانات التأمينية للزوجين أو الأبناء.

12- بيان بالراتب للموظف داخل الأسرة.

13- خطاب إفادة بتمتع الأسرة ببرنامج "تكافل وكرامة".

14- بيان بالمصروفات المدرسية للأبناء.

15- تقارير طبية حديثة (لم يمر عليها أكثر من 3 شهور).

16- إفادة في حالة سجن رب الأسرة توضح سبب السجن ونوع القضية ومدة الحكم.

17- مستند "كشف رسمي" يوضح امتلاك مقدم الطلب لوحدة سكنية من عدمه.