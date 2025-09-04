"أجمل صحاب" تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسرح الطفل - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

حصدت المسرحية الاستعراضية الغنائية "أجمل أصحاب" لفرقة مسرح الطفل بمحافظة بورسعيد، إخراج محمد الدسوقي، المركز الأول على مستوى الجمهورية بالمهرجان الختامي لعروض نوادي وشرائح مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

أشار المخرج محمد الدسوقي إلى أنه بجانب حصول المسرحية على أفضل عرض مسرحي في مهرجان مسرح الطفل بالقاهرة، فقد حصلت على المراكز الأولى في الإخراج والديكور والأشعار والألحان، وشهادة تميز في الاستعراضات، كما حصلت كلًا من النجمتين: ريتال الرفاعي، وجنى مدحت، على شهادة تميز، مهنئًا أسرة العرض على الفوز والنجاح ومتمنيًا لهم كل توفيق في المستقبل.

أخرج المسرحية محمد الدسوقي، وتنفيذ المخرج المنفذ منى طلعت، وديكور شادى محمد قطامش، وأشعار الكاتب سامح الرازقي، وألحان أحمد العجمي، واستعراض

كريم مصطفى، وبمشاركة نخبة من الأطفال نجوم المستقبل بمسرح الطفل ببورسعيد.