إعلان

"أجمل صحاب" تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسرح الطفل - صور

11:55 ص الخميس 04 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أجمل صحاب تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسرح الطفل (1)
  • عرض 6 صورة
    أجمل صحاب تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسرح الطفل (3)
  • عرض 6 صورة
    أجمل صحاب تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسرح الطفل (5)
  • عرض 6 صورة
    أجمل صحاب تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسرح الطفل (4)
  • عرض 6 صورة
    أجمل صحاب تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسرح الطفل (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

حصدت المسرحية الاستعراضية الغنائية "أجمل أصحاب" لفرقة مسرح الطفل بمحافظة بورسعيد، إخراج محمد الدسوقي، المركز الأول على مستوى الجمهورية بالمهرجان الختامي لعروض نوادي وشرائح مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

أشار المخرج محمد الدسوقي إلى أنه بجانب حصول المسرحية على أفضل عرض مسرحي في مهرجان مسرح الطفل بالقاهرة، فقد حصلت على المراكز الأولى في الإخراج والديكور والأشعار والألحان، وشهادة تميز في الاستعراضات، كما حصلت كلًا من النجمتين: ريتال الرفاعي، وجنى مدحت، على شهادة تميز، مهنئًا أسرة العرض على الفوز والنجاح ومتمنيًا لهم كل توفيق في المستقبل.

أخرج المسرحية محمد الدسوقي، وتنفيذ المخرج المنفذ منى طلعت، وديكور شادى محمد قطامش، وأشعار الكاتب سامح الرازقي، وألحان أحمد العجمي، واستعراض
كريم مصطفى، وبمشاركة نخبة من الأطفال نجوم المستقبل بمسرح الطفل ببورسعيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسرحية أجمل صحاب المركز الأول مسرح الطفل بورسعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء تنفيذ قانون العمل الجديد.. اعتماد الاستقالات وتوثيق العقود بمكاتب العمل
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
الإمارات لا تستبعد إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل.. فما السبب؟
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح