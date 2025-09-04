جنوب سيناء – رضا السيد:

تعد مدن خليج العقبة بجنوب سيناء وجهة سياحية مثالية لمحبي ممارسة الأنشطة البحرية التي تعد من أهم الأنشطة السياحية التي تقوم عليها السياحة في المحافظة، ومن أشهر هذه الأنشطة رحلات السنوركلنج التي يقصدها آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم على مدار العام.

قال هشام محي، نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، إن الأنشطة البحرية هي الخيار المفضل لمختلف الفئات السياحية سواء كانوا أجانب أو مصريين، وخاصة رحلات السنوركلنج لكونها لا تحتاج إلى خبرة سابقة أو تجهيزات معقدة، تتيح للسائحين فرصة مشاهدة أعماق البحر من على سطح الماء باستخدام نظارات وأنبوب للتنفس، دون الحاجة إلى معدات غوص كاملة.

وأوضح نقيب المرشدين، أنه الرحلات البحرية لرأس محمد والجزيرة البيضاء مالديف مصر في شرم الشيخ هي الأكثر انتشارًا على مستوى مدن خليج العقبة السياحية "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا"، وتنطلق من الساعة 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساءً ، وفيها يؤدي السائح يوم كامل على يخت " Vip " مجهز بكافة وسائل الراحة.

وأكد أن الرحلات البحرية بشكل عام لا يقتصر الإقبال عليها من قبل السائحين الجانب فقط ، بل تشهد إقبالا من قبل السياحة العربية والداخلية من المصريين الذين يفضلون قضاء عطلاتهم في شرم الشيخ، ويحرص الكثير منهم على خوض تجربة السنوركلنج، خاصة أنها الأرخص سعرًا مقارنةً بالأنشطة البحرية الأخرى.

على جانب آخر، قال محمد الصعيدي، منظم رحلات بحرية بشرم الشيخ، إن مراكب الرحلات البحرية تنطلق إلى المواقع المليئة بالشعاب المرجانية والأسماك الملوّنة، ليستمتع السائحين بمشاهدة مشاهد طبيعية فريدة، لذا تبحر العشرات من المراكب يوميًا محملة بالسائحين الراغبين في اكتشاف سحر عالم البحار.

وأشار إلى أن كثيرًا من السائحين يفضلون دمج كافة الأنشطة البحرية خلال الرحلات البحرية، وعلى رأسها "السنوركلنج" كونها تجمع بين المتعة وسهولة الممارسة وقلة التكلفة، ويفضل ممارسة " السنوركلنج" في المناطق التي تكون فيها المياه صافية، والشعاب المرجانية قريبة من سطح الماء، وتتوفر هذه العناصر في مدن خليج العقبة بشكل عام، ومحمية رأس محمد بشكل خاص، لافتًا إلى أن توافر هذه العوامل يتيح للسائحين رؤية ما يوجد داخل عمق البحر بشكل واضح مجرد ارتداء النظارات المخصصة والطفو على سطح البحر.

وأكد الصعيدي أن الألعاب المائية بشرم الشيخ تشهد إقبالًا كبيرًا، وتعد السنوركلنج" أرخصها، موضحًا أن أسعار البارشوت سنجل 700 جنيه، والدبل 900 بحيث لا يتعدى وزن الاثنان في الدبل الـ 150 كيلو، وسعر البنانا سعة 5 أفراد 900 جنيه، والتيوبات سعة 3 أفراد 900 جنيه، والفراشة 3 أفراد 900 جنيه، والجلاس بوت 400 جنيه.