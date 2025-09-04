إعلان

محافظ الإسماعيلية يشهد مران منتخب مصر استعدادًا لمواجهة تونس وديًا- صور

02:09 ص الخميس 04 سبتمبر 2025
    محافظ الإسماعيلية يشهد مران منتخب مصر
    محافظ الإسماعيلية يشهد مران منتخب مصر
    محافظ الإسماعيلية يشهد مران منتخب مصر
    محافظ الإسماعيلية يشهد مران منتخب مصر
الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء الأربعاء، مران منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، الذي أُقيم على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن معسكره التدريبي الجاري بالمحافظة.

وحرص المحافظ على حضور المران وتحية لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني بقيادة الكابتن حلمي طولان، متمنيًا لهم التوفيق في مشوارهم المقبل ببطولة كأس العرب.

ويواصل المنتخب تدريباته استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب تونس، والمقرر إقامتهما على استاد هيئة قناة السويس يومي 6 و9 سبتمبر الجاري، في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

