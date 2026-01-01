استجابة فورية.. محافظ البحر الأحمر: 100% نسبة الرد على الشكاوى

البحر الأحمر - عبد الرحمن القرشي:

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، تحقيق نسبة إنجاز بلغت 100% في الرد على الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بما يعكس كفاءة آليات المتابعة وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

توجيهات سياسية ورضا شعبي

وأوضح المحافظ أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها في التوقيتات المحددة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع معدلات الرضا العام لدى الشارع.

منظومة متكاملة واستدامة الجودة

وأشار "حنفي" إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة تتابع الشكاوى منذ لحظة تلقيها وحتى الانتهاء من فحصها والرد عليها، مع الالتزام بمعايير الجودة والشفافية، مؤكدًا استمرار تطوير آليات العمل لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات مستقبلية، وتحقيق الاستجابة الفعالة لكافة المطالب في مختلف القطاعات.