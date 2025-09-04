الإسماعيلية تستضيف فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة "دولة التلاوة"

الإسماعيلية ـ أميرة يوسف:

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات التصفيات الخاصة بمسابقة "دولة التلاوة"، التي تنظمها وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، وكيل الوزارة بالمحافظة.

وكانت التصفيات الأولية قد بدأت منتصف أغسطس الماضي بمشاركة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على اكتشاف أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم.

وأكد الشيخ عبد الخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن المسابقة تُعد من أقوى الفعاليات القرآنية على مستوى الجمهورية، وتمثل فرصة ذهبية لاكتشاف أصوات جديدة متميزة في تلاوة كتاب الله، مشيرًا إلى أن هذا العام شهد تنوعًا كبيرًا في المشاركين، من الأطفال والطلاب والخريجين وحتى الأئمة وموظفي الأوقاف والأزهر الشريف.

وأضاف "عطيفي" أن إقامة الفعالية بمسجد المطافئ بالإسماعيلية أضفت عليها طابعًا روحانيًا خاصًا، حيث اجتمع المتسابقون وسط أجواء إيمانية مهيبة نالت إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، ما جعل المنافسة أكثر حماسًا وقيمة.

وشدد وكيل الوزارة على أن "دولة التلاوة" لم تعد مجرد مسابقة محلية، بل تحولت إلى منصة كبرى لاكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، بما يعكس ريادة مصر في خدمة القرآن الكريم ونشر علومه.

يُذكر أن شروط المشاركة في المسابقة تضمنت: إجادة تامة لأحكام التجويد، المشاركة في فرع واحد فقط (التجويد أو الترتيل)، وألا يكون المتسابق من القراء أو المبتهلين المعتمدين بالإذاعة أو وزارة الأوقاف، مع فتح باب المشاركة أمام جميع الأعمار دون استثناء.

أما الجوائز، فقد رصدت وزارة الأوقاف مليون جنيه للمركز الأول في كل من فرعي التجويد والترتيل، و500 ألف جنيه للمركز الثاني، و250 ألف جنيه للمركز الثالث، بما يعكس قيمة المسابقة وأهمية دعم الأصوات الواعدة لخدمة كتاب الله.