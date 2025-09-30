بالصور- نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد الأسواق الحضرية بقرى حياة كريمة

الأقصر تكشف أسرارها.. كتل أثرية عملاقة ترى النور بعد أكثر من ألفي عام

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا اليوم الثلاثاء، الأسواق الحضرية بقرى حياة كريمة "الأبطال، التقدم، جلبانة" بمركز ومدينة القنطرة شرق؛ لمتابعة الأعمال الجارية ونسب التنفيذ ومواعيد الانتهاء تمهيدًا لتشغيلها؛ لخدمة مواطني مركز القنطرة شرق.

وذلك بحضور اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، المهندسة سماح المحمدي مدير عام مديرية الإسكان بالإسماعيلية، دكتورة فاطمة أبو الوفا منسق حياة كريمة بالمحافظة، وممثلي دار الهندسة.

واستهل نائب محافظ الإسماعيلية جولته، بتفقد السوق الحضري بقرية الأبطال، والذي يتم إنشائه على مساحة 3200 متر مربع، ويضم 55 فرش تقريبًا، لبيع الخضروات والأسماك، بجانب مبنى إداري وغرفة أمن، دورات مياه رجال، ودورات مياه للسيدات.

تلا ذلك تفقد السوق الحضري بقرية التقدم، والذي تخطت نسبة التنفيذ به 85٪، ويتم إنشائه على مساحة 3200 متر مربع، ويضم ٥٥ فرش تقريبًا، لبيع الخضروات والأسماك، بجانب مبنى إداري وغرفة أمن، دورات مياه رجال، ودورات مياه للسيدات.

واختتم "عصام" جولته بتفقد السوق الحضري بقرية جلبانة، والذي تخطت نسبة التنفيذ به 85٪، ويتم إنشائه على مساحة 3200 متر مربع، ويضم 55 فرش تقريبًا، لبيع الخضروات والأسماك، بجانب مبنى إداري وغرفة أمن، دورات مياه رجال، ودورات مياه للسيدات.

وفي ختام الجولة، وجه نائب محافظ الإسماعيلية بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية، وفقًا للتصميمات والمواصفات المعتمدة، وفي التوقيتات التي تم الاتفاق عليها، على أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال بالثلاثة أسواق قبل نهاية شهر أكتوبر 2025.