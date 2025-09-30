عبوسة والخيانة الأخيرة.. كيف تحولت جلسة سمر إلى جريمة قتل بشبرا الخيمة؟

مع حلول المساء، تلقى أهالي المنطقة صوت طلق ناري اخترق السكون، وسرعان ما هرعوا ليجدوا "سيد" غارقًا في دمائه داخل قطعة أرض زراعية، جثة هامدة لم تستطع حتى النجدة إنقاذه.

الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بقيادة اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، لم تتأخر، التحريات التي قادها المقدم مصطفى دياب كشفت خيوط الجريمة سريعًا، لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت محاولة سرقة بالإكراه، تورط فيها ثلاثة من أصدقائه المقربين: "حسام"، و"عماد م م" الشهير بـ"عبوسة"، و"يوسف أ م" المعروف بـ"زياد".

المجني عليه حاول بشجاعة الدفاع عن صديقه "حسام"، لكن "عبوسة" لم يتردد في رفع فرد خرطوش، ليطلق رصاصة غادرة أصابته مباشرة وأودت بحياته.

لم تمر ساعات حتى تمكنت قوات الشرطة من القبض على "عبوسة"، وبحوزته السلاح المستخدم، وفي التحقيقات، اعترف بتفاصيل الواقعة، مؤكدًا أنه كان يحتفظ بالسلاح لـ"الدفاع عن نفسه" خلال وقائع السرقة.

أما "سيد"، فقد ودّع الحياة تاركًا وراءه أسرة مفجوعة بالحادث، فيما واصلت أجهزة الأمن جهودها لضبط باقي المتهمين المتورطين في الجريمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

اختلفوا على سرقة.. قتيل برصاص أصدقائه في بهتيم