اختلفوا على سرقة.. قتيل برصاص أصدقائه في بهتيم

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، لغز مقتل شاب يدعى "سيد.ن"، 25 عامًا، على يد ثلاثة من أصدقائه بطلق ناري في منطقة بهتيم بشبرا الخيمة، بسبب خلاف نشب بينهم أثناء محاولتهم تنفيذ سرقة.

وتبين من التحريات أن الجريمة وقعت بعدما استدرج المتهمون صديقهم إلى قطعة أرض زراعية، وأثناء خلاف بينهم، أطلق أحدهم ويدعى "عماد م." وشهرته "عبوسة"، عيارًا ناريًا من فرد خرطوش على المجني عليه فأرداه قتيلًا في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم الرئيسي "عبوسة" وبحوزته السلاح المستخدم، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين الهاربين.

حرر محضر بالواقعة حمل رقم 8854 لسنة 2025 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين.