محافظ الأقصر يفتتح ورشة مشروع تطوير الهياكل التنظيمية بالصعيد

كتب : مصراوي

02:45 م 30/09/2025
    افتتاح ورشة مشروع تطوير الهياكل التنظيمية بالصعيد
    افتتاح ورشة مشروع تطوير الهياكل التنظيمية بالصعيد
    افتتاح ورشة مشروع تطوير الهياكل التنظيمية بالصعيد
    افتتاح ورشة مشروع تطوير الهياكل التنظيمية بالصعيد
    افتتاح ورشة مشروع تطوير الهياكل التنظيمية بالصعيد
    افتتاح ورشة مشروع تطوير الهياكل التنظيمية بالصعيد
    افتتاح ورشة مشروع تطوير الهياكل التنظيمية بالصعيد
    افتتاح ورشة مشروع تطوير الهياكل التنظيمية بالصعيد

الأقصر - محمد محروس:

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، ورشة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على محافظات صعيد مصر.

جاء ذلك بحضور وفد وزارة التنمية المحلية الذي ضم كلاً من الدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني، والدكتورة ناهد إسكندر مدير مكون التطوير المؤسسي للمحافظات وبناء القدرات، والدكتورة الشيماء أحمد مسئول تنمية القدرات والتطوير المؤسسي بالمشروع، والأستاذة ريهام صالح مسئول المتابعة والتقييم، إلى جانب خبراء الشركة الاستشارية وهم المهندس جمال زكي، والمهندس أشرف عاصم، والدكتور وليد بشير ، كما شاركت المهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني لمحافظ الأقصر، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام ومديري الوحدات المحلية.

وخلال كلمته، رحب محافظ الأقصر بوفد الوزارة، مشيرًا إلى أن المشروع يساهم في بناء هيكل مؤسسي قوي يخدم أهداف وزارة التنمية المحلية، موجهاً كافة المديرين بالتعاون التام مع أعضاء الوفد لضمان تحقيق الاستفادة المثلى من الورشة.

ويذكر أن مشروع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات يأتي ضمن برنامج الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، ويستهدف تحديث الهياكل التنظيمية بمحافظات (الفيوم، بني سويف، الأقصر، وأسوان)، من خلال وضع نموذج استرشادي للتحديث يركز على تطوير النظم ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية للمواطنين.

