خلاف على ميراث يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة

كتب : علاء عمران

02:19 م 30/12/2025

المتهم

كتب- علاء عمران
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر بحوزته سلاح أبيض وعصا خشبية بالجيزة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه بتاريخ 16 نوفمبر المنقضي، تبلغ لمركز شرطة أطفيح بالجيزة بنشوب مشاجرة بين القائم على النشر (مالك ورشة – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة) والمشكو في حقه (أحد أقارب الشاكي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أهناسيا ببني سويف وبحوزته سلاح أبيض وعصا خشبية)، بسبب خلافات بينهما على الميراث.
وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني السلاح الأبيض والعصا الخشبية المستخدمتين في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لنفس الأسباب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

خلاف على ميراث يتحول لمشاجرة مشاجرة بالأسلحة البيضاء وزارة الداخلية

