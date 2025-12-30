إعلان

ضبط صانع محتوى ينشر فيديوهات خادشة على مواقع التواصل

كتب : علاء عمران

02:15 م 30/12/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصًا بصورة خادشة للحياء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، و"له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزته هاتف محمول، وفحصه كشف عن احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف بنشر مقاطع الفيديو على صفحاته بمواقع التواصل لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط صانع محتوى نشر فيديوهات خادشة مواقع التواصل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

صفقة علم الروم.. مصر تتسلم 3.5 مليار دولار
تفاصيل إنشاء أول بنك للذهب في مصر وأفريقيا
شلل مروري بشارع التسعين بالتجمع الخامس بعد انفجار ماسورة مياه | صور
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1 و2% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج
"مقايضة الدين الكبرى".. كيف رأى اقتصاديون ومصرفيون اقتراح هيكل؟