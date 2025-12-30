ضبط صانع محتوى ينشر فيديوهات خادشة على مواقع التواصل

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصًا بصورة خادشة للحياء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، و"له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزته هاتف محمول، وفحصه كشف عن احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف بنشر مقاطع الفيديو على صفحاته بمواقع التواصل لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.